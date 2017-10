in foto: (@Michel Klooster).

L'unione carnale nel giorno di quella spirituale: non sarà una foto da album di famiglia, ma di certo quello proposto da Michel Klooster, fotografo per un matrimonio, è l'istantanea dell'amore completo. Per Klooster era una giornata di lavoro come tante, dato che doveva testimoniare con la sua macchina fotografica il matrimonio di una coppia. Come capita spesso in questi casi, i promessi sposi saltuariamente scompaiano, o perché l'uno viene attirato dagli amici altrove o perché l'altro rifiata appartato da qualche parte. Così, quando il fotografo li ha cercati, è stata la mamma di uno degli invitati ad indicare dove si trovassero. La coppia era a ridosso di un boschetto, mentre lei praticava del sesso orale a lui.

Vestiti di tutto punto, i due non si erano ancora sposati, formalità che hanno comunque assolto poco dopo. Klooster ha postato la foto sulla pagina fan ufficiale della sua agenzia, commentando che "alcuni sposi non possono aspettare che la festa sia finita per poter tranquillamente ritirarsi nella loro suite per una notte di nozze bollente. Fortunatamente si sono scambiati le promesse e sono ufficialmente sposati". Gli utenti che hanno commentato la foto hanno espresso per lo più divertimento e compiacimento, mentre altri hanno interpretato l'azione dei due sposi inadeguata alla spiritualità del giorno, quando non definita una "sconcezza".