Una insegnante di ventinove anni, Dori Myers, è stata arrestata a New York in seguito alle rivelazioni fatte da un suo studente quattordicenne alla New School for Leadership and the Arts di Kingsbridge. A un compagno di classe il ragazzo ha raccontato di aver fatto sesso orale con la loro professoressa. Una confessione che, insieme alla testimonianza di un altro studente che aveva visto la giovane insegnante massaggiare il ragazzo, ha subito fatto scattare le indagini. E alla fine l’insegnante, moglie di un vicesceriffo, è stata arrestata. In tribunale la donna ha per il momento negato tutto: “In questa città basta l'accusa di qualcuno per arrestare una persona – ha detto il suo avvocato, Andrew Stoll – Dori è una cittadina modello che non vede l'ora che il suo nome venga riabilitato”. In attesa del giudizio, intanto, il giudice l'ha rilasciata con un ordine di protezione di 30 giorni che le vieta qualunque contatto con lo studente che ha raccontato di aver avuto un rapporto sessuale con lei.

La prof allontanata dagli studenti – Nel frattempo il dipartimento dell'Educazione, che definisce le accuse rivolte all’insegnante “profondamente preoccupanti”, l'ha esclusa dalla docenza assegnandole compiti lavorativi che la tengono lontana dagli studenti. Come si legge sui media locali, in seguito alla scandalo Dori Myers ha rimosso dai suoi social alcuni post del passato come ad esempio una foto in cui appariva con una maglietta bianca su cui campeggiava la scritta “Whiskey Makes Me Frisky” (il whiskey mi rende vivace). In un tweet del 2015, rimosso anche questo, diceva che gli studenti commentavano spesso il suo look.