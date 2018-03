Era sta assunta come insegnante di scuola superiore da appena un anno ma tanto le è bastato per intraprendere una relazione con un suo studente minorenne di 16 anni, arrivando infine a fare sesso con lui anche all'interno dei locali dello stesso istituto scolastico. Per questo una professoressa statunitense di 27 anni, Brittany Zamora, è stata arrestata nei giorni scorsi dalla polizia di Goodyear, nello stato dell'Arizona, con l'accusa di atti sessuali con minore e divulgazione di materiale per adulti a un minore. A scoprire il rapporto tra alunno e insegnante sono stati i genitori dell'adolescente che dopo aver controllato il suo telefonino e aver trovato numerosi messaggi piccanti della prof hanno deciso si sporgere denuncia facendo partire le indagini.

Secondo l'accusa, la donna, sposata da circa tre anni, avrebbe fatto sesso con lo studente tredicenne in più occasioni sia dentro che fuori dalla scuola. In particolare si sarebbe prestata al sesso orale nella sua auto e in alcune stanze della Las Brisas Academy di Goodyear. Per la polizia la loro relazione sarebbe iniziata quando l'insegnante ha cominciato a "flirtare" con il ragazzino all'interno di una chat di classe. Da quel momento i due avrebbero iniziato a scambiarsi centinaia di messaggi ma anche foto di nudo. Gli inquirenti hanno riferito che nei messaggi di testo tra Zamora e il ragazzo era indicata esplicitamente l'attività sessuale.

I genitori del ragazzo hanno anche detto alla polizia che il marito di Zamora ha chiamato più volte il padre dell'adolescente al telefono, implorandolo di non contattare le autorità in merito alle accuse. Il marito di Zamora avrebbe ammesso che sua moglie ha fatto un grosso errore ma ha assicurato che ama i bambini. La famiglia però ha confermato le accuse. Dopo aver raccolto diverse testimonianze di studenti che dicono di essere stati a conoscenza del rapporto trai due, gli inquirenti sospettano che la donna possa aver intrattenuto rapporti anche con altri studenti della scuola.