Paura nel Polesine. Nel corso della notte sono stati messi in atto una serie di assalti alle ville della zona a scopo rapina. Stando a quanto riportano le cronache locali, un gruppo di rapinatori incappucciati hanno preso d'assalto due ville in Polesine e massacrato di botte gli anziani trovati all'interno delle case. La più grave delle rapine è stata commessa ai danni di una coppia di pensionati di Arquà: i due anziani si sono trovati i ladri in casa, nella loro villa sita nella frazione di Capobosco, e la donna è stata picchiata con una pala da granoturco da uno dei malviventi e l'uomo è stato percosso in maniera violenta.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso ma sono stati dimessi poche ore dopo dal nosocomio. L'irruzione ad Arquà è avvenuta intorno alle 23.30 di ieri sera, venerdì 24 agosto. Un'altra rapina è stata intentata ai danni di una donna di Occhiobello, la quale si è ritrovata i rapinatori in casa ed è stata minacciata e strattonata. Oltre ai soldi, la donna ha subito il furto della propria Mini che teneva parcheggiata in cortile.

Al momento non risultano dettagli sul bottino della rapina in villa a Capobosco, si sa solo con certezza che sono intervenuti i carabinieri, i quali stanno svolgendo approfondite indagini iniziate in realtà due giorni fa, quando a essere presa di mira era stata una villa isolata di Zelo, frazione di Giacciano con Baruchella. Anche in quell’occasione gli anziani che vi abitano erano stati portati all’ospedale: i rapinatori li avevano strattonati e chiusi in un magazzino a fianco alla loro abitazione. I due coniugi avevano riportato solamente ferite lievi.