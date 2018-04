Non si vedevano da un’eternità: 79 anni. Due sorelle cinesi sono state separate per tutto questo tempo a seguito dell'invasione giapponese all’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Una vita intera. Ma ora Qijie e Bamei Que hanno potuto finalmente riabbracciarsi, come si vede nella foto diffusa dall’agenzia locale Xinhua. Le sorelle sono nate nella città di Qinzhou, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nel sud della Cina. Quando i giapponesi invasero la città nel 1939, Bamei, otto anni, fu separata dai suoi otto fratelli e seguì gli altri membri della famiglia per fuggire nella vicina provincia del Guangdong. Fu quindi adottata da una famiglia a Zhanjiang e da allora non è mai più tornata nella sua città natale o ha incontrato i suoi parenti. Piano piano i ricordi di Bamei sono svaniti in alcune immagini sfocate, tra cui "un grande cortile con una piscina di fronte, e accanto alla piscina c’era la tomba del nonno", ha raccontato.

Come si sono ritrovate

Tuttavia, il desiderio di tornare alle sue origini e rincontrare i suoi vecchi parenti non l’ha mai abbandonata, diventando sempre più forte col passare del tempo. Il nipote 33enne Huang Guangpeng ha così deciso di aiutarla a realizzare il suo desiderio. L’uomo ha usato la piattaforma di beneficenza online Baobei Huijia, dedicata proprio all’obiettivo di ricongiungere le persone con i parenti perduti da lungo tempo. Tuttavia le informazioni fornite dall’anziana, peraltro analfabeta, erano davvero troppo limitate e i volontari sulla piattaforma online hanno trovato non poche difficoltà nel cercare di localizzare il suo villaggio. Bamei si ricordava che il cognome della sua famiglia era “Ji”, ma nella zona circoscritta dai ricercatori non è stato trovato nessuno riferimento. Poi dopo aver cercato per un po', i volontari hanno trovato una casata che corrispondeva al nome di "Que", che secondo il dialetto locale ha una pronuncia simile a "Ji”. Ulteriore indagini hanno portato ad appurare che la 87enne è nata nel villaggio di Dashigu nella città di Shabu, nel distretto di Qinnan. Suo padre Que Mingguang, un ufficiale, morì in battaglia e dei suoi cinque fratelli non si è saputo più nulla dopo la guerra. Le sue tre sorelle si sono invece sposate a Qinzhou; due di loro sono morte. Dunque, l'unica rimasta in vita è risultata essere la sua sorellastra Qijie Que.

L'incontro

Prima di incontrarsi di persona, le sorelle hanno parlato in video chat; tra le lacrime hanno promesso di incontrarsi il prima possibile. Il 29 marzo, accompagnata dai suoi figli, Bamei è arrivata nel villaggio di Dashigu dopo quattro ore di viaggio da casa. Anche se molte cose sono cambiate in quasi ottanta anni, i ricordi d'infanzia dell’anziana sono tornati ad occupare la sua mente e il suo cuore, e gli occhi di Bamei si sono riempiti di lacrime. Quando Bamei è arrivata, i vicini hanno fatto esplodere dei petardi per darle il benvenuto. Le due sorelle si sono strette l'una all'altra e hanno pianto a lungo senza pronunciare una parola. Sono rimasti insieme per tutto il giorno e hanno parlato fino a tarda notte. Ora si sono promesse di rivedersi quanto prima.