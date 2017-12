Quando ha visto quell’auto col finestrino aperto e la borsetta appoggiata sul sedile anteriore, ha capito subito che doveva fare qualcosa. James John McGeown, senzatetto scozzese, ha atteso per almeno un paio d’ore il ritorno dei proprietari della vettura di fronte l’Ufficio della Contea di Glasgow. Poi, colpa anche della pioggia battente, ha deciso di prendere la borsetta e portarla al più vicino ufficio di Polizia. Dentro c’erano 400 sterline (oltre 450 euro). Quando John McMonagle ha fatto ritorno alla sua auto, insieme alla collega Alyshia Orford, è rimasto sbalordito nel vedere quel bigliettino che gli diceva che la borsetta era al sicuro. Ora, John, che gestisce una friggitoria a Clydebank, sta lodando James per la sua generosità.

"Ero scioccato, non potevo credere che non avesse preso neanche un soldo” ha detto a Glasgow Live. “Pensare che stanotte dormirà per strada quando invece avrebbe potuto rubare tutto e pagarsi un posto dove stare, mi fa capire che in questo mondo non ci sono solo cattive persone. Soprattutto ora che è Natale, è bello pensarlo" ha aggiunto l’uomo. John ha regalato 40 sterline a James e lo ha ringraziato quando è tornato alla macchina, ma dice che vuole ancora "fare qualcosa per aiutarlo". Per adesso, ha aperto una pagina GoFundMe per il senzatetto. In meno di 24 ore, sono stati raccolti circa £ 4.000.