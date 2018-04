Probabilmente, quando hanno sentito urlare, non ci hanno pensato due volte prima di precipitarsi dentro quella casa che stava andando a fuoco per tentare di mettere in salvo chi era rimasto all’interno. Hanno forzato una finestra, sono entrati e così sono riusciti a salvare una anziana signora di novanta anni. Arriva dalla Sardegna la storia di coraggio di tre adolescenti che lunedì sera, dopo aver trascorso insieme la giornata di Pasquetta, hanno salvato la vita a una nonnina. A raccontare la vicenda, avvenuta a Guspini, provincia del Sud Sardegna, è il quotidiano l’Unione Sarda. I tre coraggiosi ragazzi che hanno salvato l’anziana dalle fiamme si chiamano Rodolfo Fanni, Renato Saba e Lorenzo Fanari e hanno tutti quindici anni.

I tre ragazzi hanno forzato una finestra e salvato la vecchietta – Secondo quanto racconta il quotidiano, i tre amici erano appena tornati da una gita sul Monte Santa Margherita e avevano deciso di fermarsi a casa di uno di loro quando hanno sentito delle urla provenire da un appartamento vicino. A quel punto, i tre giovani si sono avvicinati alla casa, hanno divelto la finestra al pianterreno e così sono entrati. La anziana signora in pericolo era stesa a terra nel giardino, avvolta dal fumo provocato da una pentola lasciata sul fuoco. Dopo aver messo in salvo la vecchietta, Rodolfo, Renato e Lorenzo hanno spento il gas e aperto le finestre per evitare che il rogo si propagasse. Nel frattempo sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza.