La voglia di fare selfie pericolosi ha fatto altre due vittime, si tratta di due turisti australiani che avevano scelto una scogliera a strapiombo come scenario ideale per una foto da portare a casa ma purtroppo sono scivolati facendo un volo di diverse decine di metri che non gli ha lasciato scampo. I due, alla ricerca dello scatto perfetto in cui immortalarsi, si sarebbero avvicinati troppo al ciglio della scogliera, finendo per mettere un piede in fallo, complice forse anche la scarsa illuminazione della zona. Il dramma infatti si è consumato nella notte tra lunedì e martedì a Praia dos Pescadores (Spiaggia dei pescatori) a Ericeira, a una trentina di chilometri a nord-ovest di Lisbona, in Portogallo.

Le due vittime sono una coppia di 30enni, Michael Kearns e la sua compagna Louise Benson, che stava trascorrendo una vacanza nel Paese iberico. Per questo per ore nessuno si è accorto della loro assenza e i loro corpi senza vita sono stati ritrovati solo martedì mattina quando sono stati segnalati da un addetto alle pulizie della spiaggia sottostante la scogliera. Dalle successive indagini delle autorità di polizia portoghesi sul caso è stata ricostruita la scena durante la quale si sarebbe consumata la tragedia. "Tutto lascia pensare che la caduta è avvenuta mentre cercavano di fare un selfie", ha dichiarato alla Afp Rui Pereira da Terra, comandante della capitaneria di Cascais. In particolare "pare che il loro cellulare sia caduto e mentre cercavano di recuperarlo sono caduti a loro volta".