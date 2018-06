Le telecamere di videosorveglianza installate in un palazzo nel Bronx, a New York, hanno immortalato una brutale aggressione avvenuta il 25 maggio scorso ai danni di una bambina di appena dieci anni. Nelle immagini scioccanti si vede un uomo con un cappellino entrare nel palazzo e che, dopo essersi guardato intorno, segue una bambina e la aggredisce per rubarle il cellulare, un iPhone 7 Plus. L'uomo però non si limita al furto: nel video si vede infatti che l’aggressore, dopo aver già preso il cellulare della vittima e quindi raggiunto il suo obiettivo, prende violentemente a calci la bambina finita a terra. Solo a quel punto, dopo averla colpita anche al volto, si allontana dal palazzo.

La mamma contro l'aggressore: "Ha preso a calci una bambina dopo averla già derubata" – I media statunitensi hanno riportato le dichiarazioni della madre della bambina, che è rimasta anonima, e che ha spiegato che sua figlia è rimasta col viso gonfio per tre giorni dopo l’episodio. La donna si è scagliata contro l’aggressore, colpevole di aver picchiato senza alcun motivo la bambina: “Le ha rubato il cellulare e poi l’ha presa a calci e fatta cadere a terra, ha dieci anni, non avrebbe dovuto farlo”. La donna, che ha supplicato chi dovesse riconoscere l’uomo del video a contattare la polizia, ha detto anche che la figlia è rimasta traumatizzata dall’evento tanto da aver paura di uscire da sola di casa. La bimba vittima dell’aggressione, da parte sua, ha dichiarato che non aveva mai visto prima quell’uomo che l'ha picchiata.