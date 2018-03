Aveva partecipato a una delle tante conferenze tenute dai dei carabinieri in giro per l'Italia per mettere i guardia soprattutto gli anziani dai metodi usati dai truffatori per rubare i casa. Così una arzilla nonnina padovana ha fatto tesoro di quei consigli e, appena gli è capitata l'occasione, ha messo in pratica tutti i suggerimenti dei militari, improvvisandosi detective e incastrando due malviventi che avevano tentato di truffarla. Protagonista della storia una 74enne di Piove di Sacco, in provincia di Padova, che aveva partecipato ad uno degli incontri organizzati dai militari in centri anziani e parrocchiali sulle tecniche della truffa. Alla vista di due uomini sconosciuti che hanno bussato alla sua porta, quindi si è subito messa in guardia e, dopo aver intuito i loro intenti, ha chiamato i carabinieri facendoli arrestate.

Grazie a lei carabinieri hanno potuto fermare un 39enne e un 27enne da tempo ricercati per una serie di truffe aggravate ai danni di anziani. A loro infatti vengono imputati bene dodici colpi messi a segno tra Padova, Vicenza e Pordenone nel periodo da maggio a ottobre 2017, anche se le indagini su di loro proseguono per verificare se siano stati protagonisti di altri colpi analoghi. Secondo gli inquirenti nelle loro scorribande ai danni dei vecchietti avrebbero realizzato un bottino di oltre 70mila euro non preoccupandosi di nascondere un ingiustificato tenore di vita. I due infatti, fingendosi avvocati, amavano postare foto di cene sontuose, corse in motoscafo, vacanze di lusso ma anche di mazzette di soldi.