"Segnalate entro il 5 gennaio 2018 se nelle vostre scuole ci sono stati casi di abbandoni o assenze da parte di studentesse per sospette gravidanze", è la singolare richiesta che si sono visti recapitare nei giorni scorsi, via email e con grande sorpresa, tutti i dirigenti degli istituti scolasti della Toscana. Ad inviarla è stato l'ufficio scolastico regionale tanto da creare sconcerto e incredulità nei destinatari: in un primo momento qualcuno ha pensato ad uno scherzo o peggio ancora ad un attacco hacker all'email istituzionale ma la comunicazione in realtà era proveniente proprio dall'ufficio scolastico.

Inevitabili le polemiche per una simile richiesta che addirittura era corredata di una invocazione alla riservatezza. Come ha rivelato il quotidiano Repubblica, più di qualche preside però si è sentito a disagio sia per il contenuto sia per la forma della comunicazione e ha deciso di render pubblica la cosa e segnalarla al ministero dell'Istruzione. Solo così si è scoperto che l'ufficio scolastico regionale in realtà aveva accolto le richieste delle forze dell'ordine che stanno indagando sulla neonata trovata morta in una discarica a Musile di Piave, in provincia di Venezia.

Dopo la spiegazione, lo stesso Ministero però ha espresso "disappunto per il linguaggio usato e le modalità della richiesta", spiegando che verranno effettuati approfondimenti. In effetti la comunicazione era ambigua e recitava: "In relazione a indagini in corso, preme conoscere se, nelle Scuole di rispettiva competenza, si siano verificati, da parte di studentesse, casi di abbandono o assenze di rilievo o altre situazioni (interventi, ricoveri, ecc.) che possano aver indotto a ritenere trattarsi di gravidanze (magari celate) nel primo caso ovvero postumi da parto nel secondo". Solo dopo le polemiche dall'ufficio regionale si so affrettati a chiarire: "Non c'era alcuna volontà di raccogliere informazioni sulla vita delle studentesse, la circolare è stata inviata su richiesta dell'autorità inquirente".