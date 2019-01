Mentre si moltiplicano gli appelli umanitari a tutti i livelli per far sbarcare i 47 migranti soccorsi in mare e ora bloccati a bordo della nave della nave della Ong Sea Watch, il ministro dell'Interno Matteo Salvini rilancia il suo no a ogni approdo nei porti italiani con una minaccia esplicita di conseguenze legali per l'equipaggio dell'imbarcazione. "Stiamo lavorando sull'ipotesi che l'equipaggio della Sea Watch venga indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" ha dichiarato infatti il leader leghista, spiegando: "Valutiamo nelle prossime ore il fatto che si possa salire a bordo per acquisire tutti gli elementi utili per indagare per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina persone che aiutano nei fatti gli scafisti".

Per Salvini, che già aveva bollato come provocazione l'avvicinamento della nave verso le coste italiane prima dell'ok della Guardia costiera all'ancoraggio davanti al porto di Siracusa per pericolo maltempo, non ci sono dubbi sui comportamenti scorretti dell'equipaggio della Sea Watch. Un pensiero condiviso con il Ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli secondo il quale, dopo aver raccolto in mare i 47 disperati vittime dell'ennesimo naufragio nel Mediterraneo, la Sea Watch avrebbe deciso "di sfidare il mare, puntando verso le coste siciliane che si trovano ad oltre 100 miglia da Lampedusa" anziché riparare in Tunisia, "mettendo irresponsabilmente a repentaglio la salute e la vita dei naufraghi".

Toninelli parla apertamente di parla di "una violazione della legge del mare". "C'è qualcuno che favorisce la partenza dei barconi della morte, ma il governo del cambiamento non è più disposto ad accettare questo stato di cose" ha sottolineato Toninelli , chiedendosi: "L'Olanda conosceva da subito i reali intendimenti della Sea Watch 3?". L'Olanda, sotto la cui bandiera naviga la sea Watch, ha già fatto sapere di non essere intenzionata a prendere i migranti. "È compito del capitano trovare un porto sicuro nelle vicinanze per sbarcare i 47 migranti, l'Olanda non ha nessun obbligo " hanno ribadito le autorità olandesi. "Se il governo olandese non è in grado di controllare le navi che portano la bandiera del suo Paese è un fatto molto grave: gliela ritiri subito!" ha replicato Salvini.