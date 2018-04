"Sono stanca di combattere ma vi amo tutti". È questo l'ultimo messaggio inviato da Hayley Cayton, mamma 33enne di tre bambini di 8, 11 e 14 anni, prima di togliersi la vita. La donna lottava da tempo contro una malattia mentale. Il suo corpo senza vita è stato scoperto nell'appartamento in cui viveva con la sua famiglia a Leyland, nel Regno Unito, una sera dello scorso ottobre. Come riporta il quotidiano inglese The Mirror, qualche ora più tardi sarebbe dovuta andare a cena con il marito che le aveva preparato una sorpresa romantica. Prima di compiere il tragico gesto, ha inviato un messaggio ai suoi amici, che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Quando il compagno è arrivato a casa era già troppo tardi: un'ambulanza stava portando la moglie in ospedale, dove sarebbe deceduta il giorno successivo.

Una vera e propria tragedia, che ha lasciato sotto choc i cari della donna e di cui ancora oggi parlano i media locali in seguito all'inchiesta che le forze dell'ordine stanno compiendo per determinare cosa o chi abbia spinto la 33enne a uccidersi. Ad Hayley nel 2017 era stato diagnosticato un disturbo emotivo della personalità, che già in passato l'aveva portata vicino al suicidio. Ma nell'ultimo periodo sembrava stesse migliorando. "Siamo stati sposati per 13 anni – ha riferito il marito nell'aula del tribunale dove nei giorni scorsi si è discusso del caso relativo alla morte della 33enne -. Ha sofferto per molto tempo di salute mentale. Poco prima che si togliesse la vita ho avuto un incontro con il suo psicologo affinché mi aiutasse a gestire meglio la convivenza con lei, ma quando l'ha scoperto ha perso le staffe". E poi ancora: "Per farmi perdonare le avevo proposto una serata fuori insieme, lei aveva accettato, ma poco prima di tornare a casa ho ricevuto un messaggio da un mio amico che diceva che Hayley lo aveva fatto di nuovo, aveva provato a farsi del male per l'ennesima volta. E così è stato".