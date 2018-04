Almeno 13 bambini sono morti nelle scorse ore in India a seguito di un devastante incidente con lo scuolabus avvenuto nei pressi della città di Kushinagar, nello stato di Uttar Pradesh, nel nord del Paese. Il minibus con a bordo circa venti ragazzini è stato travolto in pieno da un treno ad un passaggio a livello che stava attraversando ed è rimasto completamente distrutto. Il bilancio totale della tragedia purtroppo potrebbe aggravarsi nelle prossime ore . Come ha reso noto un portavoce della polizia locale, infatti, sono una decina i ragazzini rimasti feriti nel terribile impatto, ora ricoverati nell'ospedale di Kushinagar, una città a circa 200 chilometri dalla capitale dello stato, Lucknow.

Nessun ferito invece a bordo del treno che era un convoglio passeggeri. Lo schianto nella prima mattinata di giovedì, poco dopo le 7, quando il gruppetto di ragazzini, tutti studenti di età inferiore ai 10 anni, si è messo in viaggio per raggiungere la scuola. L'impatto mortale all'altezza di un passaggio a livello senza barriere e incustodito. Secondo le autorità locali, lo scuolabus è stato trascinato dal treno per diversi metri sui binari. La maggior parte dei bambini è morta sul colpo, mentre altri hanno perso la vita in seguito alle ferite riportate subito dopo il ricovero in ospedale. Tra i feriti cinque rimangono in condizioni critiche tra cui anche l'autista. I primi a raggiungere il luogo dell'incidente sono stati gli abitanti della zona che si sono prodigati per aiutare i bimbi rimasti coinvolti nella tragedia in attesa dei soccorsi sanitari.

Il governo dello stato dell’Uttar Pradesh ha annunciato un risarcimento alle famiglie delle persone uccise nell’incidente, ordinando un’indagine sull'accaduto. Al momento le attenzioni si concentrano sull'autista del mezzo che avrebbe attraversato senza guardare. Secondo alcuni testimoni infatti sembra che stesse ascoltando musica con gli auricolari mentre guidava. In realtà simili incidenti no son nuovi in India dove molti passaggi a livello sono ancora incustoditi nonostante l'intenso traffico ferroviario.