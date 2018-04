Almeno ventisette bambini e tre adulti che viaggiavano a bordo di uno scuolabus sono morti nelle scorse ore nel distretto di Kangra nello stato di Himachal Pradesh, nell’India Settentrionale, a causa di un terribile incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione da parte delle autorità locali, fatta dopo aver ascoltato vari testimoni oculari, l'autobus su cui viaggiavano i piccoli scolari è caduto in un burrone dopo che l'autista ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada. Il mezzo ha fattao un volo di circa trenta metri rovesciandosi su un lato e intrappolando i passeggeri tra le lamiere

A perdere la vita sono stati l'autista, due insegnanti e i bambini che frequentavano la Wazir Ram Singh Pathania Memorial Public School di Kangra. I piccoli, che stavano tornando da scuola, avevano tutti intorno ai 10 anni. Il bilancio purtroppo sembra essere solo provvisorio perché sull'autobus di solito viaggiavano 45 bambini e i soccorritori sono ancora al lavoro per capire se tra le lamiere ci siano altre piccole vittime della tragedia. Vista la zona impervia, i primi soccorsi sono stati prestati dagli abitanti di un paesello vicino al luogo dell'incidente, il villaggio di Gurchal, sulla strada Nurpur-Chamba. Solo dopo, come riferito dal ministro Jairam Thakur, è stata allertata la Forza nazionale per la risposta ai disastri. Lo stesso Thakur ha annunciato che a ciascuna delle famiglie delle vittime saranno concesse 500milarupie. Intanto via Twitter è arrivata anche la solidarietà del primo ministro indiano che ha manifestato la sua vicinanza ai famigliari delle vittime.