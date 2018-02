Scuola, è boom di iscrizioni ai licei. Oltre metà dei ragazzi lo sceglie dopo le medie

Dai primi dati forniti dal Miur emerge che il 55% dei ragazzi ha scelto un liceo per il prossimo anno scolastico. In generale c’è una lieve flessione di iscrizioni per i Professionali. Scelgono di più il liceo le ragazze e gli studenti del Lazio, Abruzzo e Campania, mentre il Veneto si conferma la regione in cui la prima scelta restano gli istituti tecnici.