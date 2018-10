I colloqui dei genitori con i professori sono una delle occasioni più importanti per conoscere il rendimento scolastico dei figli, ma non di rado si trasformano in momenti piuttosto stressanti per chi deve attendere il proprio turno spesso per lunghi minuti: per questo i dirigenti dell'istituto comprensivo di Selargius, in provincia di Cagliari, hanno escogitato un sistema che non mancherà di far discutere, il pagamento di una piccola quota – pari a tre euro – in cambio del diritto a saltare le code.

Il debutto del sistema "saltacode" era avvenuto alla fine dello scorso anno scolastico, ma in forma gratuita e dopo una prenotazione online: stavolta – come spiega La Stampa – il servizio è diventato a pagamento e mentre il preside lo considera un fiore all'occhiello, tra i genitori c'è anche chi protesta perché ritiene inaccettabile dover sborsare dei soldi per conoscere il rendimento scolastico dei figli: "Farebbero bene a gestire gli incontri con gli insegnanti in modo che non si creino le code – protesta una mamma -. D’altronde le file e le attese sono un disservizio e non è accettabile che pretendano di pagare per eliminarlo". Ma la domanda che aleggia è soprattutto un'altra: "È un altro modo per finanziare le attività scolastiche visti i tagli continui dei contributi all’istruzione?".

Il ticket costa tre euro ed è valido tutto l'anno: dà la possibilità di recarsi con un accesso prioritario ai colloqui con i professori, e lo scopo – secondo i dirigenti scolastici – è proprio quello di eliminare le odiose code fuori dall'aula.