Erano terrorizzati da quella situazione di estremo pericolo, ma hanno fortunatamente avuto un’idea che è stata sufficiente a farli tornare a casa sani e salvi. Arriva dall’Australia la storia di due giovani fidanzati, il ventenne Colin Nulgit e la diciottenne Shantelle Johnson, protagonisti di una disavventura nei pressi del Keep River National Park, un fiume nel nord del Paese dove erano andati a pescare. Si tratta di una zona ricca di pesci ma non solo: il parco è anche popolato da feroci coccodrilli. Secondo quanto ricostruito dai media, i due giovani fidanzati sono rimasti a lungo in quella zona, fino a quando era ormai notte. A quel punto, ben consapevoli dei pericoli, hanno tentato la fuga col loro furgone che però è rimasto impantanato nel fango. Ed è allora che Colin e Shantelle hanno iniziato davvero ad avere paura.

L'enorme scritta nel fango e il fuoco – Il panico di venir risucchiati dall’alta marea e finire divorati dai coccodrilli si è impadronito dei due ragazzi che avevano già visto tracce di coccodrilli nell’area. Per fortuna le famiglie dei due giovani sapevano dell'escursione e, non vedendoli tornare, hanno allertato la polizia. E loro nel frattempo sono riusciti a incidere sul fango un gigantesco "HELP" usando degli arbusti. Non solo: quando hanno sentito avvicinarsi un aereo della polizia i due giovani hanno avuto l'intuito di accendere un fuoco. “Se non lo avessero fatto – hanno commentato i soccorritori – e se non avessero avvisato i familiari circa l'orario di partenza e quello previsto di ritorno, non saremmo riusciti a localizzarli”.