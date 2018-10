Alan Stuart, un uomo di 34 anni di Sevenoaks, in Inghilterra, si è tolto la vita dopo aver scritto cinque messaggi sul suo tablet in cui annunciava l'intenzione di farla finita. Una delle "lettere virtuali" era destinata a Megan Hickey, la sua compagna, e le diceva che malgrado volesse stare sempre insieme a lei non riusciva più a vivere, probabilmente a causa di una fortissima depressione in cui era piombato.

E' stata proprio Megan, una mattina, a trovare il corpo senza vita del fidanzato. Ha chiamato l'ambulanza, che è intervenuta sul posto nel giro di appena 30 minuti, ma ormai non c'era più nulla da fare. Le lettere d'addio sono invece state trovate da un agente di polizia: erano indirizzate alla signora Hickey, alla sua ex moglie Natasha Stuart, a suo figlio Elliott e ai suoi genitori.