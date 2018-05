La polizia scozzese, da giorni sulle tracce di Scott Hutchison, cantante dei Frightened Rabbit, ha fatto sapere di aver trovato il cadavere di un uomo nell'area in cui stava effettuando le ricerche: la scoperta è stata effettuata a Port Edgar nella serata di ieri. L'identificazione formale deve ancora avvenire, ma i familiari del musicista sono stati avvertiti e i sospetti che si tratti di lui sono più che fondati. Il 36enne è scomparso mercoledì mattina: l'ultima volta che è stato visto stava lasciando l'hotel Dakota di South Queensferry all'una di notte.

I familiari del cantante e i fan della band sono molto preoccupati per una serie di tweet pubblicati da Scott Hutchison. In uno ha scritto: "Siate buoni con le persone che amate. Non è scontato. Io non l'ho fatto e questo mi fa stare male. Per favore, abbracciate i vostri cari".

Pochi minuti dopo, poi, ha aggiunto: "Ora sono via. Grazie".

Messaggi che da molti sono stati interpretati come una espressa volontà di farla finita. Tesi sostenuta anche dal fratello e compagno di band Grant Hutchison, che ha scritto su Instagram: "È in uno stato molto fragile ed è scomparso dalla scorsa notte e siamo tutti incredibilmente preoccupati".

Le possibilità che il musicista possa averla fatta finita sono quindi concrete, anche se sarà necessario attendere qualche ora affinché l'identificazione del corpo trovato dalla polizia dia dei risultati ufficiali.