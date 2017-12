L'incendio scoppiato nel lussuoso albergo a cinque stelle di Loch Lomond sarebbe stato provocato dal grande albero di Natale posto nel salone principale. A una settimana dal tragico evento accaduto nel prestigioso Cameron House Hotel, che ha provocato la morte due giovani ospiti dell'albergo, le prime ricostruzioni degli inquirenti sostengono che l'incendio sarebbe partito proprio dal grande albero di Natale. "La prima chiamata al servizio di soccorso scozzese è arrivata dalla reception dell'hotel alle 6.40 di lunedì mattina. La chiamata è partita da un membro dello staff e segnalava proprio che l'albero di Natale stava andando a fuoco", spiegano i media locali.

Secondo quanto ricostruito, dall'albero di Natale le fiamme si sarebbe immediatamente diffuso in tutto l'hotel attraverso i rivestimenti in legno di cui la struttura era piena. L'incendio, affrontato da oltre 70 vigili del fuoco, ha distrutto l'intero albero e ha provocato la morte di due giovani uomini e il ferimento di altre sei persone. "Il fumo si è diffuso così rapidamente che i vigili del fuoco riuscivano a malapena a vedere di fronte a se stessi mentre perlustravano le stanze in cerca di vittime intrappolate", hanno dichiarato alcuni testimoni.

Verso mezzogiorno i pavimenti dell'albergo hanno ceduto e i vigili del fuoco sono stati costretti a evacuare per salvarsi. Le temperature hanno raggiunto i 1000 gradi e hanno sostanzialmente "sciolto" anche le strutture portanti dell'hotel.

"È stato molto terrificante perché c'era molto fumo, ma uno dei membri del personale ci ha urlato di seguirlo per un'altra via d'uscita ed è stato un tale sollievo riuscire ad arrivare fuori dall'albergo. Poi le finestre hanno iniziato sbattere verso l'esterno e abbiamo assistito al dramma mentre i pompieri stavano salvando un bambino rimasto intrappolato nella stanza sopra la nostra", ha dichiarato un altro testimone.