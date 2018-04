Era incinta e al quarto mese di gravidanza quando ha scoperto di avere un nodulo al seno sinistro, poi la terribile diagnosi di carcinoma mammario in entrambi i seni. Per lei però i medici hanno deciso di applicare un particolare protocollo medico studiato appositamente per queste situazioni che ha previsto prima una terapia più blanda, poi l'operazione per la donna, poi la nascita prematura del piccolo e infine di nuovo la terapia. Dopo un periodo di degenza per lei e il piccolo , mamma e neonato ora stano bene e son potuti finalmente tornare a casa. È quanto è successo al Policlinico di Modena, dove si è arrivati al lieto fine grazie al lavoro di equipe dei medici della Breast Unit con i colleghi di Ostetricia e Ginecologia.

Dopo aver asportato la massa tumorale e prima di cominciare la seconda fase della terapia anticancro, i medici infatti hanno praticato alla donna un cesareo alla 34esima settimana di gravidanza. Il piccolo, nato all'ottavo mese e con solo 2.400 grammi di peso, quindi è stato sottoposto alle cure del caso nel reparto di Neonatologia e dopo un breve soggiorno è potuto ritornare a casa con la mamma. "Abbiamo deciso di trattare la paziente per circa 12 settimane con un particolare protocollo chemioterapico studiato proprio per minimizzare i rischi di danni al nascituro" ha spiegato la dottoressa Laura Cortesi, oncologa della Breast Unit, aggiungendo: "Abbiamo ridotto la dimensione dei due noduli in modo da ottimizzare l’effetto dell’intervento chirurgico. In parallelo la paziente è stata costantemente monitorata con visite ed ecografie, mentre abbiamo riservato la seconda parte della terapia, dannosa per il feto, al periodo post-partum".