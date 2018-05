Nonostante fosse separato di fatto dalla moglie da ormai quasi un anno, ancora non si era arreso e perseguitava la donna, continuando a pretendere fedeltà da lei. Per questo quando l'ha vista in compagnia di un amico di famiglia ha scatenato la sua violenta reazione contro i due, picchiando l'uomo e poi mettendo in atto un assurdo quanto atroce gesto che per lui sapeva di vendetta: ha trascinato la donna con la forza nell'abitazione e qui l'ha brutalmente violentata. La drammatica sequenza è andata in scena nel pomeriggio di mercoledì in un comune della Valdichiana, in provincia di Arezzo, dove il protagonista dell'aggressione è stato poi arrestato dai carabinieri e condotto in carcere.

Si tratta di un 37enne per il quale il Gip del Tribunale di Arezzo ha convalidato la custodia cautelare in carcere con diverse contestazioni di reato tra cui la violenza sessuale. Da una prima ricostruzione , pare che il rapporto tra l'uomo e la donna , più o meno coetanei, era naufragato da tempo anche se i due pare vivessero ancora sotto lo stesso tetto ma come separati in casa. Secondo quanto spiegato dalla famiglia della vittima, lui però voleva ricominciare e la perseguitava con telefonate e appostamenti. Proprio durante l'ennesimo pedinamento l'uomo avrebbe sorpreso la donna con un amico di famiglia in un'auto e qui sarebbe scattata la violenza. Dopo lo stupro la donna ha chiesto aiuto, denunciando l'accaduto, così poco dopo nell'abitazione sono giunti i carabinieri già messi in allarme dall'altro uomo che si era rivolto a loro denunciando l'aggressione subita. Inevitabile quindi l'arresto, poi avallato dal Giudice.