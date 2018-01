Quando ha scoperto che anche il suo bambino era stato colpito dalla stessa famigerata malattia di cui lei soffriva, Sara Chivers, di Melbourne, gli ha scritto una commovente lettera. La donna ha combattuto per 10 mesi contro quei tre tumori cerebrali, ma alla fine ha dovuto arrendersi. Sara era stata costretta a scontrarsi contro quel male già nove anni. Ma nonostante le cure, il cancro si è ripresentato a marzo più aggressivo che mai. Pochi mesi dopo i cicli di chemioterapia ai quali si è sottoposto, a lei e suo marito, Hugh Leigh, è stata data la notizia più terribile per un genitore: anche il loro figlioletto più giovane, Alfie, soffriva di cancro al cervello come la madre. Quando Sara ha intuito che non sarebbe stata ancora a lungo su questo mondo, ha preso carta e penna e ha scritto una struggente lettera al piccolino. "Non potrò vederti crescere. È una cosa difficile da dire e anche più difficile da affrontare ", aveva scritto. "Il mio cuore spezzato non si avvicina a descrivere il dolore che sento nel non poter essere nella tua vita in futuro, anche se il tempo che abbiamo trascorso insieme e l'immensa gioia che mi hai portato non li cambierei per nulla al mondo. Sei senza dubbio il mio più grande successo".

Domenica mattina, circondata da familiari e amici in una stanza dell'ospedale di Melbourne, Sara se ne è andata per sempre mentre dormiva. Sua sorella Stephanie Clark ha condiviso la notizia della sua morte su Instagram e una pagina GoFundMe ha già raccolto oltre $ 171.000 (nel momento in cui scriviamo) per sostenere la sua giovane famiglia. "Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato già da un po’ di tempo. Ma certamente ciò non toglie il fatto che il mio cuore è spezzato", ha scritto la donna. "Sei stata la persona più forte che abbia mai conosciuto, hai combattuto fino all'ultimo. L'impatto che hai avuto su così tante persone in tutto il mondo grazie tuoi sforzi per aumentare la consapevolezza sul cancro al cervello è davvero stimolante. Sono incredibilmente orgogliosa di te” ha aggiunto Stephanie. "Quando se ne è andato, dopo un'ora o due sembrava che fosse nel giorno del nostro matrimonio. Era così in pace", ha detto suo marito Hugh Leigh al New Daily.