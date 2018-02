Un barista britannico si è tolto la vita dopo aver scoperto che la sua ragazza era rimasta incinta dopo aver fatto sesso con un altro uomo. Come riportato dal tabloid online Metro, Lee Webb è stato trovato impiccato nel bosco una settimana dopo aver appreso che la sua fidanzato lo aveva tradito. Sua sorella di 28 anni, Sarah, ha testimoniato nell'inchiesta sulla sua morte, affermando che Lee “era molto arrabbiato” dopo aver scoperto la relazione della giovane. Ha detto: "Sono consapevole che ha avuto problemi con la sua ragazza. Ha detto che soffriva di ansia e stava cercando di aiutarla. Ha scoperto che lo aveva tradito ed era incinta. Era devastato da questa notizia. C'era confusione su chi fosse il padre”. Il giorno prima della sua scomparsa, Lee avrebbe scoperto con certezza di non essere il padre.

Il 28enne, originario di Cardiff, lavorava come barista al pub Goat Major a pochi passi dal Castello di Cardiff. È scomparso nell'ottobre dell'anno scorso e le autorità hanno subito lanciato un’operazione di ricerca, coadiuvate da familiari e amici. Il suo corpo è stato poi scoperto nei boschi nei pressi del villaggio di Leckwith, fuori città. Il coroner di Phillip Spinney ha dichiarato: "Era davvero molto giù nel periodo precedente alla sua morte a causa delle sue difficoltà relazionali con la sua ex partner". Il giovane non avrebbe lasciato alcun biglietto o altra indicazione in relazione al proprio gesto. "È chiaro dalle prove che abbiamo a nostra disposizione che la fine della sua relazione ha fatto crollare il suo umore” ha detto ancora Spinney.