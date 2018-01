Era già nella teglia, pronto per essere cucinata. Ma Riccardo Braghieri, cuoco di Camogli, Genova, si è accorto in tempo che quella cernia era ancora viva e, commosso, l’ha fatta liberare in mare, non prima di averla filmata e battezzata “Marta”. Il video messo su facebook è stato visto da migliaia di persone, e la storia ha finito per catalizzare l’attenzione di tutti i media. Dice Riccardo: “In cucina questa volta ci siamo impietositi tutti perché quella cernia, sistemata in una pirofila, ancora viva muoveva le branchie come se non volesse rassegnarsi alla morte. Era commovente, così tutti insieme abbiamo deciso: l’abbiamo affidata ad un cliente che si è offerto di riportarla in mare”.

Come si legge su La Stampa, la storia di “Marta” e di Riccardo, ex poliziotto della Stradale appassionato di cucina, inizia con l’uomo che acquista la cernia di due chili dal pescatore. La sua destinazione finale è una sola: il forno. Ma ad un certo punto lo chef vede che il pesce si dimena nella teglia, pur essendo fuori dall’acqua ormai da qualche ora. Apre e chiude le branchie, non vuole saperne di morire. E così Riccardo si commuove, non riesce a dire ai cuochi di metterla in forno così. A quel punto l’uomo chiede aiuto a un amico pescatore (dilettante), per riportare “Marta” a casa sua. In mare.

Dopo aver messo la cernia in un catino pieno d’acqua, l’ha portata dal suo amico. “Il bello è che lui – ha detto ancora Braghieri -, commosso come me mi ha anche proposto di restituirmi i 70 euro che avevo pagato al pescatore. Gli ho risposto di no: Marta l’avevo comprata e io la volevo liberare”. E così l’amico ha raggiunto la spiaggia più vicina, s’è rimboccato i pantaloni, ha percorso qualche metro in acqua e ha ridato la libertà, e una seconda vita, al pesce.