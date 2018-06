Drammatica scoperta nella prima mattinata di mercoledì nelle campagne di Brusnengo, piccolo centro del Biellese. Un agricoltore della zona che si stava recando al lavoro ha rinvenuto, nei pressi dei suoi campi, i cadaveri di un uomo e una donna chiusi all'interno di un'auto parcheggiata su uno sterrato in mezzo alle risaie. L'allarme è scattato intorno alle 8 quando l'uomo ha notato l'auto ferma stranamente tra i campi e ha chiamato il 112 ma, quando i carabinieri sono arrivati sul posto insieme ai soccorsi medici, per i due ormai non c'era più nulla da fare. Dalle prime analisi da parte degli inquirenti e del medico legale sulle salme, sono state escluse le ipotesi di doppio omicidio e di omicidio-suicidio: per gli investigatori non ci sono dubbi che si sia trattato di un doppio suicidio.

Le vittime sono un uomo di 41 anni di Villa del Bosco e una donna di 34 anni di Sagliano, i cui cadaveri erano a bordo di una Lancia Y. Dagli accertamenti sulle loro identità svolte dai carabinieri, coordinati dalla procura di Biella, è emerso che entrambe le vittime erano in cura per problemi psicologici ma non erano legati traloro sentimentalmente. Il magistrato di turno ha già permesso la rimozione delle salme ma non è escluso che possano essere sottoposte ad autopsia nei prossimi giorni. Gli accertamenti investigativi intanto proseguono per chiarire da quanto i due si fossero allontanati dalle loro abitazioni e se qualcuno ne avesse denunciato la scomparsa.