in foto: Immagine d’archivio.

Quando non l'ha vista in casa è andato a cercarla in cortile chiamandola a più riprese ma senza successo così infine ha deciso di aprire la porta della rimessa ma si è ritrovato di fronte a una scena che non avrebbe mai voluto vedere. Appesa a una trave dell'edificio c'era la moglie e madre dei suoi figli. È la Tragica scoperta avvenuta nelle scorse ore in un'abitazione di Jesi, in provincia di Ancona, dove i due coniugi risiedevano. È stato proprio il marito della donna a tentare i primi disperati soccorsi e a lanciare poi l'allarme al 118 ma purtroppo si è rivelato tutto inutile. Quando i sanitari dell’automedica e dell’ambulanza sono arrivati sul posto, per la 60enne non c'era più niente da fare.

I medici hanno provato varie manovre rianimatorie per strappare la donna alla morte ma alla fine si sono dovuti arrendere dichiarando la sua morte sul posto tra lo sconforto del marito. La signora non ha lasciato biglietti di commiato o in cui spiega l'accaduto ma per gli inquirenti si tratta di suicidio. Come ricostruito dai carabinieri giunti sul posto, infatti, la donna, che aveva appena raggiunto la pensione, da qualche anno soffriva di una forma di depressione acuta che l'avevano già portata a palesare le sue intenzioni estreme in alcuni momenti di massimo sconforto. Intenzioni che si sarebbero trasformate in drammatica realtà nel tarda mattinata di lunedì quando, verso le 12,30, la dona si è impiccata una trave lasciando nella disperazione il marito e due figli