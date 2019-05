Un pericoloso scontro tra due mezzi pesanti ha mandato il traffico in tilt questa mattina lungo l'autostrada A13 Bologna – Padova. A seguito dell'impatto, infatti, i due mezzi pesanti si sono messi di traverso sulla carreggiata, bloccandola completamente per ore e rendendo necessario il blocco del circolazione nel tratto interessato dall'incidente stradale. L'episodio è avvenuto intorno alle 11.30 di giovedì nel tratto fra Altedo e Bologna della A13, all'altezza del km7 della carreggiata in direzione Sud, e ha provocato il ferimento dei due conducenti dei tir. Fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni e anche se è stato necessario soccorrerli e trasportarli all'ospedale Maggiore del capoluogo emiliano per le cure necessarie con codice di media gravità, i camionisti se la caveranno con qualche frattura e diverse contusioni.

Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari con le ambulanze del 118, sono accorsi anche le volanti della Polizia Stradale di Altedo e i vigili del fuoco di Bologna. Questi ultimi hanno dovuto faticare non poco per liberare la sede stradale una volta messi al sicuro i due camionisti. Uno dei due autoarticolati infatti si è anche ribaltato finendo fuori strada. Per consentire i soccorsi sanitari, i successivi rilievi e liberare la strada, il tratto dell'autostrada A13 è rimasto completamente chiuso al traffico per circa due ore con uscita obbligatoria ad Altedo e la prosecuzione su via Porrettana, con conseguenti e pesanti ripercussioni sulla viabilità sia in A3 che sulla strade secondarie. In autostrada di sono formate code di oltre cinque chilometri prima che il tratto interessato fosse parzialmente riaperto mentre la Porrettana si è subito congestionata con pesanti rallentamenti. I problemi di traffico persistono anche nel primo pomeriggio visto che nel tratto dove si è verificato l'incidente si circola su una sola corsia.