Spaventoso incidente ferroviario giovedì mattina in Sudafrica. Un treno carico di passeggeri si è scontrato con un camion e un altro veicolo che erano fermi sui binari all'altezza di un attraversamento stradale causando 18 vittime accertate e centinaia di feriti, alcuni dei quali ricoverati in gravi condizioni. L'impatto ha fatto deragliare diverse carrozze del convoglio ferroviario, alcune delle quali si sono adagiate su un fianco e si sono incendiate, motivo per cui molte persone sono rimaste intrappolate tra le lamiere e il bilancio delle vittime potrebbe salire ancora. Alcune vittime sarebbero morte bruciate vive nei vagoni che hanno preso fuoco dopo lo scontro, ha riferito l'amministratore delegato della società pubblica sudafricana per il trasporto ferroviario di passeggeri, Mthuthuzeli Swartz.

L'incidente si è verificato in una zona non residenziale, tra le città di Hennenman e Kroonstad, nel Free State, a circa 200 km a sudovest di Johannesburg, intorno alle 9 di mattina , ora locale. Il treno coinvolto, a bordo del quale si trovavano oltre 700 persone, viaggiava da Port Elizabeth a Johannesburg. Secondo ministro dei trasporti sudafricano, Joe Maswanganyi, citato di giornali del posto, a scatenare il grave incidente sarebbe stata la manovra avventata del conducente del camion che non si sarebbe fermato al passaggio a livello e avrebbe cercato di attraversare i binari proprio mentre stava sopraggiungendo il treno che non ha potuto evitare l'impatto.

Secondo alcuni testimoni scampati al disastro ferroviario, l'impatto ha coinvolto in particolare la motrice del treno e le prime tre carrozze che hanno poi urtato anche un'auto, mentre il camion invece si è capovolto. Una delle carrozze era una vettura elettrica che aiuta a dare energia nel treno, da qui sarebbe partito l'incendio che poi si è propagato alla carrozze vicine. Sul posto sono giunti numerosi mezzi di soccorso tra vigili del fuoco, ambulanze e forze di polizia. I passeggeri del treno che erano in grado di viaggiare sono stati evacuati e trasportati a Johannesburg in autobus.