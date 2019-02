in foto: Frame dal video de La Nuova Ferrara.

Terribile incidente sulla strada Romea, all'incrocio per Bosco Mesola, in provincia di Ferrara: una donna di 62 anni, Maria Paola Passafini, è morta letteralmente schiacciata tra le lamiere della sua auto, dopo essersi scontrata con un camion. È successo nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 31 gennaio. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la vittima era ferma al semaforo in direzione Polesine insieme ad altre vetture, quando improvvisamente il mezzo pesante ha centrato in pieno la colonna di macchine, andando ad impattare contro la Fiat Panda della donna, che è rimasta schiacciata tra il Suv Ssangyong che la precedeva e il Fiat Iveco 130 guidato da un uomo circa 60enne che, per cause ancora in via di accertamento, non è riuscito a rallentare e poi a fermarsi.

Quando sono giunti sul luogo dell'impatto, i sanitari del 118 hanno subito capito che tra quelle lamiere accartocciate su se stesse non poteva che esserci il corpo senza di vita di Maria Paola. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per liberare il cadavere da quel cumulo di macerie. La circolazione è stata interrotta per ore per un tratto di circa 5 chilometri in entrambe le direzioni prima che fosse riaperta al traffico al termine delle operazioni di messa in sicurezza. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il marito della vittima, Marino Cazzanti, già candidato a sindaco della Lega Nord a Codigoro. Dopo aver riconosciuto la donna, come riporta il quotidiano La Nuova Ferrara, si sono alzate al cielo le sue grida di dolore. La coppia, che vive a Pontelangorino, ha due figli, Matteo di 37 anni e Anna di 25.