Tragedia sulle strade dell’Ecuador, nella provincia costiera di Guayas. 11 le persone sono morte e 54 sono rimaste ferite nel gravissimo incidente che ha coinvolto due bus verso la mezzanotte di sabato 17 marzo 2018. Sul posto sono intervenuti almeno 18 mezzi di soccorso. L'autostrada tra Jujan e Tres Postes è rimasta chiusa al traffico per oltre 4 ore. Secondo un primo rapporto pubblicato dalla delegazione rurale 5 della Comisión de Tránsito del Ecuador, l'autobus della cooperativa di trasporti Loja, che seguiva la rotta Santo Domingo-Loja, avrebbe urtato con un motocicletta che circolava nella stessa direzione e corsia (sud-nord di Panamericana Norte E25), quasi di fronte alla scuola Yaguachi, nel campus di San Juan da Poco a Poco.

L'autobus ha perso il controllo finendo per invadere la corsia sul lato sinistro e scontrarsi con un altro pullman della la cooperativa Ecuador Transport che stava viaggiando nella direzione opposta, percorrendo la rotta di Guayaquil-Quito. La collisione ha fatto sì che entrambi i mezzi finissero in un fossato inondato dalla pioggia, dall'altra parte della strada di fronte alla scuola Yaguachi, secondo i dettagli. I soccorritori hanno lavorato per tutta la notte per estrarre i passeggeri intrappolati all'interno dei veicoli. I feriti sono stati trasferiti in case di cura nei cantoni di Babahoyo, Milagro e Yaguachi. Tra le vittime ci sarebbero anche due bambini di 8 e 10 anni. Tra i feriti ci sarebbero anche il conducente della motocicletta coinvolta nella collisione. "Stiamo cercando di capire se è in una delle case di cura, dove ci sono ancora più di trenta feriti", ha detto Modesto Freire.