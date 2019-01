Notte di sangue sulle strade del Salento. Due donne sono morte sulla statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca intorno alle 3 del mattino di domenica 27 gennaio in seguito ad un incidente verificatosi per cause ancora in via di accertamento, ciascuna mentre era da sola alla guida della propria auto. Si tratta di una trentenne di Taurisano, Ludovica Preite, e di una quarantenne di Nardò, Ilenia Falconieri. Lo scontro frontale tra le due vetture è avvenuto nelle vicinanze dello svincolo per Taviano, dove non c'è più lo spartitraffico centrale, nonostante sia un'arteria particolarmente trafficata.

Le macchine, un'Opel Agila e una Lancia Y, si sono ridotte ad un ammasso di lamiere ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i corpi. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul luogo della tragedia le due vittime erano già decedute. Sul posto anche i carabinieri e la polizia stradale, che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. In particolare, il magistrato di turno, Maria Rosaria Micucci, ha disposto tutti gli accertamenti di rito, compresi quelli tossicologici e alcolemici. Non è tuttavia la prima volta che sulla statale 274 si verificano episodi del genere. E' questo il secondo incidente mortale nel giro di pochi giorni: solo il 24 gennaio scorso un 33enne ha perso la vita alla periferia di Lecce e altri quattro decessi ci sono stati sulle strade salentine dall'inizio dell'anno.