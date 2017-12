Drammatico incidente nella notte nel Bolognese. Micol Trinelli, una ragazza di ventisette anni, è morta in uno scontro frontale avvenuto verso l'una a San Giovanni in Persiceto. La giovane era alla guida di una Nissan Micra che, in via Marzocchi sulla traversale di Pianura, per motivi ancora da chiarire è finita addosso a un altro veicolo, una Fiat Ducato guidata da un uomo di cinquantuno anni. Nell'impatto l'utilitaria della ventisettenne è andata praticamente distrutta e per Micol non c'è stato nulla da fare. La ragazza è morta ed è stato trovato morto anche il suo cagnolino, che si trovava con lei nell’auto.

Rimasto ferito anche l’uomo alla guida del Ducato – Nello scontro frontale è rimasto ferito anche l'autista del furgone, che è stato trasportato all'ospedale Maggiore in condizioni di media gravità. In seguito all'incidente, un tratto della Traversale di Pianura è rimasto chiuso fino circa alle 4 del mattino, per i rilievi e la rimozione dei mezzi. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e Carabinieri. Diversi i messaggi lasciati sui social network da chi conosceva Micol, che nella vita lavorava come barista. “Resterai sempre nei nostri cuori”, si legge in un messaggio lasciato su Facebook, “buon viaggio ragazza scatenata”, recita un altro commento.