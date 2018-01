Tragico incidente stradale nelle scorse ore lungo la strada regionale friulana 464, nel territorio del comune di Arba, in provincia di Pordenone. Un violento impatto frontale tra due auto a causa di una mancata precedenza è costato la vita ad un automobilista mentre l'altro è rimasto ferito in maniera seria. La vittima è un pensionato di Maniago, l'82enne Francesco Di Bortolo Mel, praticamente morto sul colpo. La tragedia nel pomeriggio di mercoledì , intorno alle 16, all’altezza di un distributore di benzina in località Colle. Ferito il giovane alla guida dell’altra auto che procedeva nel senso di marcia opposto. Si tratta di un 22enne, residente a Forgaria, immediatamente soccorso e trasportato con l’elicottero all’ospedale di Udine dove è stato ricoverato ma non è in pericolo di vita.

Per estrarre entrambi i conducenti dalle rispettivi vetture è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco visto che sono rimasti intrappolati tra le lamiere. Per l'82ene però non c'è stato nulla da fare. La sua auto dopo l'impatto si è conficcata con il muso nel fossato e i vigili del fuoco di Maniago hanno dovuto tagliare il veicolo con le pinze oleodinamiche per riuscire a estrarlo ma i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che l'auto dell’anziano, che procedeva da Maniago verso Sequals, avrebbe svoltato verso il distributore di benzina mentre sopraggiungeva l'altra vettura