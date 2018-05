Una tragedia immane. Delle peggiori che si possano immaginare. Due fratellini son morti nello schianto frontale dell’auto guidata dal loro fratello maggiore con un’altra vettura a Mead Valley, nella contea di Riverside, in California. Le vittime sono Dominic Gonzalez, 6 anni, e suo fratello Antonio "Tony" Gonzalez, di 8 anni. Il terribile incidente si è verificato martedì sera, secondo la California Highway Patrol.

I due bimbi sono stati morti praticamente sul colpo, mentre il loro fratello maggiore, che guidava una Versa Nissan, è stato ricoverato inizialmente in ospedale in condizioni non gravi. L’uomo alla guida dell’altra macchina, una Honda Accord, ha riportato ferite moderate ed è stato a sua volta trasportato in ospedale. Ora è agli arresti, sospettato di omicidio colposo. Nel sinistro sarebbe coinvolta anche un’altra vettura, una Nissan Altima nera del 2005, il cui autista si sarebbe inizialmente fermato sul luogo dell’incidente, per poi allontanarsi dopo qualche istante.

Secondo le ricostruzioni della California Highway Patrol, non è escluso che le due auto avessero ingaggiato una sorta di corsa sulla strada e che una delle due sia finita sulla carreggiata opposta senza accorgersi che dall’altra parte arrivava la Nissan dei fratelli Gonzalez. I membri della famiglia hanno detto che i tre stavano andando a prendere altre due sorelle a scuola. "Sono una famiglia cristiana. Erano ragazzini fantastici, avevano solo 6 e 8 anni” ha detto il pastore Israel Carlos, che conosce bene la famiglia. "Sono originari del Guatemala", ha aggiunto il pastore. "Hanno il cuore spezzato, come potete immaginare, stanno solo chiedendo preghiere, sostegno dalla comunità, nei prossimi giorni per loro sarà estremamente difficile".