Tragedia sulla spiaggia di Cala Bosque, ad Alicante, sulla Costa Blanca in Spagna: un bambino di origine inglese di 9 anni è morto dopo essere stato colpito da un improvviso malore mentre stava giocando a calcio con alcuni amici. Come riportano i media locali, pare infatti che il ragazzino abbia avuto un arresto cardiaco dopo essersi scontrato con un coetaneo. Inutili si sono rivelati tutti i tentativi di rianimarlo: i sanitari giunti sul luogo della tragedia hanno praticato per circa un'ora il massaggio cardiaco e sono riusciti a far battere ancora il suo cuore stabilizzandolo, ma, una volta trasferito in ospedale, è stato indotto in coma ed è deceduto dopo qualche ora dall'incidente. È successo lo scorso mercoledì 4 aprile.

Il ragazzo, che viveva nella zona ma di cui non è ancora stata resa nota l'identità, pare che fosse accompagnato dalla nonna quando si è verificata la tragedia. Intanto è polemica sull'arrivo dei soccorsi. Secondo alcuni testimoni, in assenza di bagnini dato che non si è ancora nel periodo dell'alta stagione, la prima ambulanza è arrivata 25 minuti lo scontro tra i due ragazzi e un secondo mezzo con il defibrillatore addirittura 40 minuti dopo. "Tutti i paramedici erano impegnati in altre operazioni e gli unici disponibili arrivavano da Orihuela, a più di 20 miglia di distanza dalla spiaggia di Cala Bosque", si sono giustificati i responsabili del servizio. Anche il comune spagnolo dove si è accaduto l'episodio ha fatto avere le proprie condoglianze alla famiglia della giovane vittima. "Siamo molto dispiaciuti e facciamo le ostro condoglianze ai genitori". Ma il bambino non tornerà di nuovo in vita.