Non ci sono parole per definire il dolore che sta vivendo in questo momento la famiglia Perusini, di Sedegliano, un piccolo paese del Medio Friuli. Nei giorni scorsi è venuto a mancare Danny, un ragazzo di appena 18 anni, studente all’istituto agrario di Spilimbergo. Soffriva di tumore, scoperto un anno fa dopo una visita specialistica. Il lutto coinvolge la mamma Manuela e il papà Enni, che 15 anni fa, erano stati costretti a dire addio per sempre al loro primo figlio, Luca, a soli 23 anni, non per malattia ma per un grave incidente stradale accaduto mentre rientrava a casa, proprio a Sedegliano. I funerali di Danny si celebreranno domani, giovedì 4 gennaio ,alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Sedegliano.

La comunità ora è sotto choc. Il sindaco Ivan Donati ha espresso la propria vicinanza alla famiglia per la perdita del giovanissimo. Così anche il dirigente scolastico Maurizio Driol: “Esprimo il dolore della comunità scolastica di Sedegliano, della scuola primaria e secondaria di primo grado perché Danny è stato un alunno molto amato, anche perché da piccolo ha dovuto vivere e condividere con i genitori il grande dolore per la perdita del fratello – afferma Driol –, per cui in questo momento mi sento di dire che la scuola è stata una seconda famiglia con i meravigliosi compagni di quella classe indimenticabile di 14 alunni con la maestra Daniela Manias che dava tutto l’amore possibile a quei bimbi. Danny è cresciuto contento in questa classe e poi anche alle medie, dove ha trovato professori altrettanto bravi e comprensivi”.