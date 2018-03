Ha combattuto contro la leucemia, sconfiggendola, ma un pirata della strada l'ha investita mentre andava a scuola non lasciandole scampo. E' la triste storia di Amelia Wood, 11 anni di Manby, nel Regno Unito, morta nei giorni scorsi dopo essere stata colpita dalla ruota di una Land Rover staccatasi dalla vettura che procedeva nella direzione opposta. Ma la sua scomparsa non sarà vana: la mamma della bambina, Hayley Hodson, ha infatti rivelato che cinque dei suoi organi saranno donati a tre bimbi ammalati, che così potranno sperare di trascorrere una vita felice.

Amelia aveva solo 5 anni quando le è stata diagnostica la leucemia. Dopo due anni di battaglia, i medici l'hanno dichiarata guarita e lei è cresciuta con coraggio e capacità di sopportare il dolore, finché il destino le ha fatto un altro brutto scherzo lo scorso 6 marzo. Stava andando a scuola quando è rimasta vittima di un incidente stradale. Inutile la corsa al Queen’s Medical Centre di Nottingham: i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso, avvenuto a causa delle lesioni riportate alla testa. "Pensavamo che avessimo toccato il fondo con la leucemia di Amelia – ha detto la mamma alla stampa locale – e invece il peggio doveva ancora venire. Ma quando ci hanno chiesto se avessimo voluto donare i suoi organi, tutta la famiglia è stata d'accordo con questa decisione. Così lei vivrà per sempre". Intanto, è in corso un'indagine della polizia locale per cercare di chiarire la dinamica della morte della piccola.