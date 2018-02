Luciana viveva da sola e aveva quattro gatti che non abbandonava mai, ma due settimane fa si è volatilizzata lasciando a casa i documenti, la borsa e gli amati animali. Un gesto che non era da lei e che ha allarmato i familiari tanto da rivolgersi alle forze dell'ordine e alla redazione di Chi l'ha visto?, dove il caso è stato trattato nella puntata del 8 febbraio 2018.

La scomparsa è stata denunciata a Telde, nell'isola di Gran Canaria (Spagna), dove Luciana viveva da un anno e risale allo scorso 2 gennaio. La donna si sarebbe allontanata senza motivi apparenti e senza avvertire nessuno. L'ultimo a vederla sarebbe stato l'amico Fabiano, che dichiara di averla accompagnata a casa alle 20 di lunedì 1 gennaio – il giorno precedente alla scomparsa – nel suo appartamento in località “Lomo Catela”, nelle campagne a sud di Telde. Lo stesso amico è anche il beneficiario di un testamento trovato nell'abitazione della 47enne a Telde.

Sotto la lente l'autenticità del testamento.

Mentre si valuta l'autenticità del documento, da Sant'Erminio (Perugia), dove la famiglia è residente, sono giorni di angoscia. A chi conosceva Luciana appare inverosimile che possa aver abbandonato i suoi quattro gatti – che oggi l'amico ha portato in Italia da un'amica veterinaria – e sia sparita nel nulla portare con sé la borsa. Luciana era una donna solare e dinamica e recentemente stava vivendo un periodo felice, soprattutto dal punto di vista professionale.

Mentre sui social network va avanti il tam tam degli appelli per Luciana, si cerca un altro italiano scomparso alle Canarie: Raffaello Nardo, 34 anni, è sparito da Tenerife soltanto 10 giorni prima che venisse denunciata la scomparsa di Luciana. Anche per la sua famiglia sono giorni di angoscia: il 34enne non aveva con sé i farmaci che prende abitualmente.