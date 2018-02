Qualche giorno prima di sparire, Crina aveva vinto cinquemila euro alle slot machine. È quanto emerge da una testimonianza del titolare di un bar – riportata dal settimanale Giallo – sulla scomparsa della giovane mamma da Ravenna lo scorso 23 gennaio. Crina Vasilovici, 29 anni, sposata e madre di due gemelline lavorava come cameriera all’agriturismo Palazzo Manzoni di San Zaccaria e viveva con il marito nel capoluogo romagnolo, dove si era trasferita per lavoro dalla Romania, la sua terra natale. Alle 22 e 30 del 23 gennaio Crina ha mandato un messaggio alla sua datrice di lavoro per comunicarle che era in procinto di rientrare all'hotel, dove alloggiava, ma così non è stato. La mattina del 24 gennaio, sul profilo Facebook di Crina è apparso il link di una canzone romena, poi più nulla.

Da allora la mamma Maria e il marito, che in quei giorni era tornato in Romania dalle loro bambine, la stanno cercando. In preda all'angoscia anche l'amica Francesca Viola, che su Facebook le ha dedicato un lungo post