Sollievo per i familiari di Crina Vasilovici, la mamma di 29 anni, scomparsa da Ravenna lo scorso 23 gennaio. Crina ha fatto sapere che sta bene ma, al momento, vuole stare da sola. A presentare la denuncia di scomparsa ai carabinieri del Varesotto era stata, un mese fa, Maria Vasilovici, la mamma della giovane donna di origini rumene. "Dove sei, non ce la faccio più", scriveva in un post su Facebook che è stato ripreso decine di volte dando il via a un tam tam di condivisioni.

Crina aveva lasciato le due figlie, due gemelline, nella nativa Romania, per trasferirsi nel nostro Paese insieme al marito in cerca di lavoro. Aveva trovato un impiego all'agriturismo Palazzo Manzoni di San Zaccaria, dove viveva e dove sarebbe dovuta rientrare la sera del 23 gennaio, quando ha inviato un sms alla sua datrice di lavoro. Da allora aveva fatto perdere le sue tracce.