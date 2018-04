"Facci sapere che stai bene, siamo preoccupati". Così alle telecamere di Chi l'ha visto, Maurizio Chen, cugino di Sabrina Ye, la ragazza scomparsa da Piacenza. Il giovane ha rivolto un'appello alla diciottenne di cui non si hanno notizie dallo scorso 9 aprile. "Sabrina – ha raccontato – è una ragazza alla quale piace molto studiare, infatti era al quinto anno di scuola, è molto brava, ha la media del 9. Non si era mai allontanata da casa per più di due ore".

Sabrina, all'anagrafe Wen Lan, è uscita di casa la mattina di lunedì 9 aprile per andare a scuola e non ha mai fatto ritorno. Gli zii, con i quali la ragazza vive nella città emiliana, hanno dato immediatamente l'allarme. "Siamo una famiglia molto unita – ha confermato il cugino Maurizio, ogni lunedì ceniamo insieme e per come la conosco Sabrina non si sarebbe mai allontanata, ala massimo si sarebbe presa due ore per sé". Di ore, ne sono passate più di due, tanto che i familiari di Sabrina hanno ritenuto di allertare anche la redazione del programma Chi l'ha visto? che ha dedicato spazio al caso nella puntata del 19 aprile, ricordando ancora una volta l'aspetto della ragazza. Quando è uscita di casa la diociottene di origini cinesi indossava un cappotto grigio, una camicia bianca, pantaloni neri e scarpe nere. Ha con sé il cellulare che risulta spento.

L'ipotesi è che possa aver preso un treno dalla stazione di Piacenza. Le telecamere di sorveglianza della stazione ferroviaria di piazzale Marconi l'hanno filmata mentre era in biglietteria. I treni in quella fascia oraria vanno nelle direzioni: Rimini, Milano e Livorno. La speranza è che chi ha viaggiato con la ragazza possa segnalarne gli spostamenti alle autorità.