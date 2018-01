"Chiunque la vede o l’ha vista chiami i carabinieri, è mia sorella". Questo l'appello pubblicato su Facebook da Federica, la sorella di Carlotta, 17 anni, scomparsa dallo scorso 14 gennaio 2018 da Genova e da allora irrintracciabile. La ragazzina, si è allontanata dalla comunità per minori che la ospita a Varazze, piccolo comune dell'entroterra ligure in provincia di Savona. Era diretta verso le colline di Genova, nei pressi del quartiere Legaccio. Carlotta non ha con sé il cellulare né documenti e, da quanto riferito dai responsabili della struttura, non ha portato con sé neanche i soldi che aveva.

La scomparsa e gli avvistamenti.

La sera del 14 gennaio Carlotta era stata invitata a una festa al centro sociale TDN di Genova, un party a base di alcolici e musica tecno. Nella struttura dove era ospite – una piccola comunità guidata dalle suore – le religiose le avevano rifiutato il permesso di uscire e per questo, Carlotta, aveva deciso di allontanarsi di nascosto. Un ragazzo racconta di averla incontrata sul lungomare di Varazze, dove Carlotta era andata in cerca di un passaggio. Ai microfoni di Chi l'ha visto? Giuseppe, riferisce di averle dovuto negare un passaggio per la stazione di Genova Principe, in cambio del quale la ragazzina intendeva offrirgli un un compenso di 10 euro. Un testimone racconta di aver incontrato Carlotta, intorno alle 6,30 alla festa. Da allora nessuno l'ha più vista. Il timore della sorella e dei genitori è che la ragazzina sia finita nelle mani di qualcuno che possa aver approfittato della sua giovane età.

Carlotta.

Nome: Carlotta

Età al momento della scomparsa: 17 anni

Area geografica: Varazze – Genova

Aspetto: È alta circa 180 cm, ha occhi castani e i capelli lunghi castano dorato rasati sul lato destro della testa. Il giorno della scomparsa indossava giubbotto "parka" verde militare, pantaloni mimetici, scarpe da ginnastica alte e nere avvolte da nastro adesivo.

Segni particolari: Ha un piercing applicato sulla lingua

Contatti: Chiunque avesse sue notizie può chiamare il numero 3481665073 o rivolgersi alle forze dell'ordine.