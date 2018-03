Petrignano tira un sospiro di sollievo: Antonietta Di Rocco, la 39enne scomparsa lo scorso 21 febbraio dalla cittadina in provincia di Assisi, è stata ritrovata. La donna è stata rintracciata in un ospedale francese. A identificarla gli ufficiali della gendarmeria di Parigi, grazie alla seconda denuncia sporta dai familiari e trasmessa dall’Interpol alle forze dell’ordine francesi. La donna, che era scomparsa il 21 febbraio è in buone condizioni di salute.

Il caso era salito agli onori delle cronache dopo l'appello dei familiari alla trasmissione ‘Chi l'ha visto?'. Antonietta, come hanno riferito i familiari, era scomparsa misteriosamente la mattina del 21 febbraio portando con sé solo i documenti, ma lasciando a casa i farmaci che assume quotidianamente. "Vado a comprare una pizza calda al panificio" aveva detto ai familiari uscendo di casa. Qualche ora dopo ha chiamato dicendo di essere ricoverata all'ospedale di Perugia, dove tuttavia, i familiari non hanno trovato sue tracce. Quello stesso giorno è scattato l'allarme che ha dato il via alle ricerche conclusesi, per fortuna felicemente, nella capitale francese.