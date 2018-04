in foto: Francesca Boni (Facebook).

Ore di ansia a Venezia per la scomparsa di Francesca Boni, stilista di 44 anni, di cui si sono perse le tracce dallo scorso 10 aprile. A lanciare l'allarme è stata la sorella Anna, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un'immagine della donna e un appello. "Chiedo, a nome mio e della mia famiglia, di diramare la foto e di aiutarne la ricerca. Autorizziamo la condivisione sui social. Grazie", si legge sul messaggio ripreso anche dalla stampa locale e finito sulle bacheche di centinaia di utenti. L'ultimo segnale di Francesca, originaria di Verona, è quello lasciato dal suo cellulare nella zona di palazzo Balbi, a San Tomà: poi è svanita nel nulla.

Del caso si stanno occupando le forze dell'ordine, che al momento non escludono alcuna ipotesi, neppure quella dell'allontanamento volontario. Non ci sono ancora indizi a sufficienza per sapere quale pista gli inquirenti stiano prediligendo. Ci sarebbe stato qualche breve contatto con qualche parente fino alla settimana scorsa, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Le ricerche sono state estese, oltre a Venezia, città in cui la 44enne risiede da qualche anno, anche a Verona, dove è nata, e in tutto il Triveneto.