Lunedì scorso in uno scantinato a Harrisburg, in Ohio, è stato trovato il corpo senza vita di una giovane donna. Il cadavere, che era stato nascosto in alcuni sacchi dell’immondizia, è stato identificato dallo sceriffo della contea di Franklin: secondo quanto si legge sui media statunitense, il corpo appartiene a Hanna Geiger, una ragazza di venti anni che all’inizio di marzo era scomparsa da Washington Court House, una località sempre dello Stato dell’Ohio. La ragazza era stata vista l’ultima volta il 5 marzo e la sua carta di credito era stata utilizzata il 9 marzo. Poi nessuna traccia. Secondo un primo esame del corpo, è possibile che la donna sia morta circa un mese fa. Probabilmente, secondo quanto fanno sapere gli investigatori, la giovane è morta per overdose ma per determinare l’esatta causa del decesso sarà necessario attendere i risultati dell’autopsia.

Intanto due persone con precedenti per droga sono state arrestate in seguito al ritrovamento del cadavere. Si tratta di Angela M. Nichols, 36 anni, e Andrew Nichols, 32 anni: la coppia, che viveva nella casa in cui è stato ritrovato il cadavere, stando ad alcune fonti citate dai media americani sarebbe accusata di aver nascosto il corpo, di aver ripulito l’area in cui la ragazza è morta e di aver fatto sparire sia l’auto che il cellulare della vittima. Andrew Nichols ai detective dello sceriffo avrebbe detto che la morte per overdose di Geiger risale a circa un mese fa, quando i due avevano consumato insieme sostanze stupefacenti. A quel punto, secondo gli investigatori, l’uomo avrebbe nascosto il corpo e fatto sparire auto e cellulare. La compagna lo avrebbe aiutato a ripulire tutto con la candeggina. Poi i due avrebbero lasciato quella casa.