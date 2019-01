Emily Wade, la trentottenne che dal 5 gennaio risultava scomparsa, è stata trovata morta. Terminano dunque tragicamente le ricerche di questa donna del Texas, mamma di una bimba di sette anni. Il suo corpo è stato trovato lunedì vicino a un torrente e la polizia crede che la donna possa essere morta già la sera della sua scomparsa. A determinare le cause del decesso sarà l’autopsia disposta sul cadavere. Al momento la polizia non esclude alcuna ipotesi, dall’omicidio al suicidio. L’auto di Emily non è stata ancora trovata. Emily era stata vista l’ultima volta la sera del 5 gennaio scorso: quella sera aveva cenato e guardato un film a casa di un collega che ha detto che la trentottenne era rimasta lì fino alle 20.30. Uscita da quella casa, però, non è più tornata da sua madre e dalla figlia nell'abitazione in cui vivono insieme. Un fatto impensabile per i suoi familiari, che l’hanno descritta come una donna solare, ordinata, con una vita del tutto regolare.

“Non è da lei pensare di sparire volontariamente in questo modo – aveva detto la madre – Non mi avrebbe mai lasciata nell'angoscia, sapendo quanto sono apprensiva. E in ogni caso non ci sono motivi nella sua vita per cui avrebbe dovuto farlo. Mi aveva detto che sarebbe stata via per poche ore, ho la certezza che volesse tornare a casa. Questo è il peggior incubo che una madre possa mai affrontare”. Dopo la scomparsa di Emily la polizia ha ascoltato sia il collega con cui aveva trascorso la serata che il suo ex compagno, padre di sua figlia. Nei loro racconti gli agenti non avrebbero comunque trovato nulla di strano: “Lei non sarebbe mai sparita volontariamente – così il padre di sua figlia – non aveva nulla da cui fuggire, la sua vita andava bene, era tutto a posto”.