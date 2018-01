Scompare durante ricovero, corpo trovato 3 anni dopo in ospedale: familiari risarciti

In stato confusionale, Primo Zanoli si allontanò dalla sua stanza ma finì in un vano tecnico per i tubi: ritrovato cadavere nello stesso ospedale solo tre anni dopo. Morto lentamente per il freddo e gli stenti senza che nessuno se ne accorgesse.