Si sono concluse felicemente le ricerche di Sabrina Ye, la studentessa 18enne di Piacenza di cui non si avevano più notizie ormai da tredici giorni. Dopo estenuanti ricerche sia da parte dei familiari che da parte delle forze dell'ordine per quasi due settimane, la giovane è stata rintracciata nelle scorse ore mentre si trovava nei pressi della stazione ferroviaria di Fidenza, nel Parmense. Il ritrovamento durante la notte tra domenica e lunedì quando una pattuglia dei carabinieri l'ha individuata prestandole i primi soccorsi. La giovane successivamente è stata trasportata da un'ambulanza del 118 in ospedale dove ora si trova ricoverata per accertamenti.

Secondo le prime notizie, pare che sia stata la stessa 18enne a farsi viva con dei parenti poco prima del suo ritrovamento. In particolare sembra che Sabrina avesse chiamato un familiare che abita in zona, il quale poi ha subito avvertito il 112 che ha mandato immediatamente una pattuglia sul posto. La giovane aveva fatto perdere le proprie tracce nel pomeriggio del 9 aprile scorso quando non era rientrata a casa dopo aver sostenuto l'esame di guida, senza dare più notizie di sé. Per lei si erano mobilitati in tanti e della vicenda si era occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?". "Sabrina è una ragazza alla quale piace molto studiare, infatti era al quinto anno di scuola, è molto brava, ha la media del 9. Non si era mai allontanata da casa per più di due ore", aveva fatto sapere il cugino Maurizio Che con cui la giovane abita insieme agli zii. "Facci sapere almeno che stai bene, siamo preoccupati" aveva chiesto il giovane , Un appello che sembra ala fine sia stato accolto dalla 18enne che ha contattato un parente. Anche i carabinieri si erano impegnati per cercarla e nei giorni scorsi avevano anche diffuso un appello pubblico ai viaggiatori dopo che alcune telecamere di sorveglianza l'avevano ripresa in stazione a Piacenza poche ore dopo la sparizione.